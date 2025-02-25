Aileler İçin THY’den Yüzde 15 İndirim

AİLE YILI YENİLİKLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılını ‘aile yılı’ olarak belirledikten sonra çeşitli yenilikleri ardı ardına kamuoyuna duyurmaya başladı. Bu yeniliklerden biri de Aile Bakanı Mahinur Göktaş tarafından açıklanan yeni uygulama oldu. Seyahat planları yapan aileler için sevindirici bir gelişme olan bu haber, Türk Hava Yolları ile gerçekleştirilen işbirliğiyle hayata geçirildi. Yeni kampanya ile birlikte, aileler Türk Hava Yolları’ndan yüzde 15 indirimli bilet alabilecekler.

BİLET ALIMINDA YÜZDE 15 İNDİRİM

Bakan Göktaş, yazılı bir açıklama yaparak ‘Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nın oluşturulduğunu ve fiili olarak uygulamaya konulduğunu duyurdu. Bu eylem planı, aile yapısının ve değerlerinin korunmasına yönelik atılacak adımları içeriyor. Ayrıca Göktaş, Aile Yılı boyunca tüm bakanlıklar ve ilgili paydaşlarla işbirliği çalışmalarının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından izleneceğini belirtti.

UYGULAMANIN DETAYLARI

Bakan Göktaş, Türk Hava Yolları’nın internet sitesinden ‘Aile İndirimi’ olarak ilan edilen kampanya hakkında bilgi verdi. Bu kampanya dahilinde, aynı rezervasyonda yer alan ve aynı soyadı taşıyan en az 3, en fazla 9 yolcuya yüzde 15 indirim uygulanacak. Bakan Göktaş, “2025 Aile Yılı hedeflerimiz doğrultusunda ailelerimize ekonomik fayda sağlayacak indirimler uygulamaya geçiriyoruz. Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, 2025 Aile Yılı süresince ailelerimize yüzde 15 indirim sunulacak” ifadelerini kullandı.