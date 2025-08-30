Aileler Kick Boks İle Eğleniyorlar

KICK BOKS ANTRAMANINDA RENGARENK ANLAR

Eskişehir’de ailelerin çocuklarıyla birlikte katıldığı kick boks antrenmanı, oldukça renkli anlara sahne oldu. Kick boks antrenörü Mehmet Ömürlü, 30 Ağustos Gençlik ve Spor Bayramı’nın yaklaşmasıyla anlamlı bir etkinlik düzenlemeye karar verdi. Bu kapsamda, çocuklarını antrenmana gönderen aileleri spor salonuna davet ederek bir araya getirdi. Aileler, etkinliğe ısınma hareketleriyle başlayarak kick boks tekniklerini öğrenme fırsatı buldu. Antrenman sırasında bazı velilerin zorlandığı gözlemlenirken, sporun sağlık üzerindeki pozitif etkileri bir kez daha ortaya çıktı.

AİLELERİN KICK BOKSA YANLIŞ BAKIŞI

Etkinlikle ilgili değerlendirme yapan antrenör Mehmet Ömürlü, “Burada, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği düzenledik. Hem zafer bayramını kutlamak hem de kick boksu tanıtmak için aileleri toplayarak bir antrenman yaptık. Bildiğiniz gibi aileler kick boksu şiddet sporu olarak görüyorlar ama bu tamamen yanlış. Biz de bu bilgiyi silmek için aileleri antrenmanda bir araya getirdik. Kick boksun nasıl bir spor olduğunu tanıtmak amaçlı bu etkinliği gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Kız ve erkek iki çocuğunu kick boks antrenmanlarına gönderen baba Mehmet Koçak, “İki senedir burada çalışıyorlar. Gayet güzel ilerleme kat ettiler. Bugün ben de katıldım. Gerçekten insana bayağı bir faydası var. Hem ruhsal hem de bedensel olarak çok güzel oluyor. İnsan kendisini rahat, güvende hissediyor. Diğer ailelere de çocuklarını spora göndermelerini tavsiye ederim. Neden? Çünkü çocukların kendine özgüveni oluyor, daha iyi iletişim kurmaya başlıyorlar. Hocamız bize bilmediğimiz, daha önce yapmadığımız hareketleri öğretiyor. Bu da bize biraz ağır geliyor, nefesimiz tükeniyor” dedi.

BABANIN NEFES NEFESE KALMASI

Mehmet Koçak’ın 14 yaşındaki oğlu Miraç Kasım Koçak ise, “İki senedir burada kick boks yapıyorum. Babam bugün antrenmana geldi. Ailelerin kick boks öğrenmesi güzel bir şey. Babamla boks yaptık, hoca ona teknik öğretti. Ben bayağıdır geldiğim için hoca nefesimizi açmak için her türlü koşu veya hız tekniklerini öğretti. Babam biraz nefes nefese kaldı. Bu bence sigaradan dolayı. Sigara da kötü bir şey” ifadelerini kullandı.