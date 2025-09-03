Aileler, PKK’ya karşı direnişte

ÇOCUKLARINI KAYBEDEN AİLELER EYLEMLERİNE DEVAM EDİYOR

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, Muş’ta DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları eylemlere bu hafta da devam etti. Her çarşamba günü düzenli olarak parti binası önünde bir araya gelen aileler, “Anneler direniyor”, “Evlat nöbetindeyiz” ve “Artık yeter yakamızdan düşün” yazılı pankartlar taşıyarak çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Anne ve babalar, yıllardır süren hasretin sona ermesi ve çocuklarının geri dönmesi için kararlılıkla mücadele edeceklerini belirtti.

AİLELERDEN DUYGUSAL ÇAĞRILAR

Çocuğuna teslim ol çağrısında bulunan anne Naciye Sönmez Yıldız, “Oğlum birçok kişi gelip teslim oldu. Orada çok az kişi kaldı. Çok şükür, Terörsüz Türkiye sürecini yaşıyoruz. Herkes gelsin Türkiye güzel oluyor. Oğlum artık küçük değilsin sesimi duyuyorsan geri dön. Yolunuzu açmışlar, gelin” diyerek duygularını aktardı. Baba Alaattin Koçhan ise oğlu Ersin’in 2016 yılında Bursa’dan kaçırıldığını vurgulayarak, “Oğlumun dönmesini bekliyorum. Bu süreç inşallah bize iyi sonuç verecek. Artık silahlar sussun, bir daha canlar yanmasın. Bu süreci yürütenlere çok teşekkür ederim. Oğlum sesimi duyuyorsan çık gel. Seni bekliyorum oğlum” şeklinde konuştu.

TOPLUMSAL DESTEK VE KARARLILIK

Ailelerin, çocuklarının geri dönmesi için gösterdiği bu kararlılık, toplumsal bir destek mesajı taşıyor. Çocuklarına kavuşmayı bekleyen aileler, sürdürülen eylemleriyle halkın dikkatini çekmeyi amaçlıyor. Terörün yarattığı acılara son verme umuduyla destek arayışları devam ediyor.