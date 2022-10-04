Ailelere anaokulu desteği geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilk kez başlayacak anaokulu destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, “Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü açıklamasıyla ilgili, “CHP, başörtüsü ve inanç özgürlüğüyle alakalı sicilini temize çekmek istiyor. Bir seçim hamlesi ama bu, CHP’nin başörtüsü özgürlüğüyle alakalı yakın geçmişte AYM’ye iptal için gittiğini unutturmaya yetmez” dedi.

Anaokulu desteği

Bakan Yanık, “Anaokulu desteğimiz ilk kez olacak. Bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacağız” şeklinde konuştu.

Anaokulu desteğinde herhangi bir başvuru aranmadığını ifade eden Yanık, “Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli” dedi.