Ailelere sosyal medya uyarısı

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurulan merkezin açılışında konuşan Erdoğan, aileleri sosyal medya konusunda uyardı.

Erdoğan, “Çocuklarımız henüz yürümeye dahi başlamadan paylaştığınız fotoğraflarla çoktan dijital ayak izi bırakmaya başlıyor. Ebeveynler olarak gerek sosyal medyada gerekse diğer mecralarda çocuklarımızla ilgili paylaştığımız bilgilerde dikkatli olmalıyız. Zira çocuklarımızın fotoğrafları çocuk haklarının bir konusudur. Onların mahremiyetlerini koruma hususunda daha özenli olmalıyız.”