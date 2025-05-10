Ailelerin Annelerini Mutlu Ettiği Gün

ANNELER GÜNÜ İLE İLGİLİ DETAYLAR

Her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü, ailelerin bir araya gelmesine ve annelerine mutluluk verecek sürprizler hazırlamasına olanak tanıyor. 2025 Anneler Günü’nün ne zaman kutlanacağı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Özel günün tarihiyle ilgili detaylara bakalım.

ANNELER GÜNÜ’NÜN KUTLANMA TARİHİ

Anneler Günü, dünya çapında milyonlarca kişinin annelerine teşekkür etmek ve sevgilerini göstermek için kutladığı bir gündür. Bu özel gün boyunca çiçekler, hediyeler ve duygusal mesajlarla annelerimizi mutlu etmek için birçok etkinlik düzenleniyor. 2025 yılı için Anneler Günü, her yıl olduğu gibi Mayıs ayının ikinci Pazar günü gerçekleşecek. Yani bu yıl Anneler Günü, 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ’NÜN TARİHİ KÖKENİ

Bu özel gün, annelerin sevgi, emek ve fedakarlıklarını onurlandırmak amacıyla dünya genelinde kutlanan anlamlı bir zaman dilimidir. Çocukların annelerine olan sevgilerini ifade ettikleri, hediyeler verdikleri ve minnettarlıklarını gösterdikleri bu gün, aynı zamanda Türkiye’de ilk kez 1955 yılından beri kutlanıyor. Anneler Günü, hepimizin annelere “iyi ki varsın” deme fırsatı sunduğu en özel günlerden biri olarak kabul ediliyor.