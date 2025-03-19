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Ailelerle İftar Programı Erzincan’da Gerçekleşti

AİLE YILI KAPSAMINDA İFTAR DÜZENLENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her biri farklı kuşaklardan bireylerin bir araya geldiği 4-5 kuşak onurlandırma günü iftar programı düzenledi. Bu etkinlik, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Erzincan’da ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, dört kuşağın bir arada yaşadığı Kaya ailesi ile birlikte iftar açtı.

KAYA AİLESİNE ZİYARET

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ve müdürlük personeli, Akyazı’da yaşayan Kaya ailesini ziyaret etti. Bu etkinlik, Aile Yılı çerçevesinde organize edildi. İl müdürü Demirci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun selamlarını aile üyelerine iletti. Ziyaret sırasında Demirci, aile üyeleriyle keyifli sohbetler yaptı.

AİLENİN DEĞERİ ÜZERİNE PAYLAŞIM

İftar programında, ailenin önemine vurgu yapıldı. Ahmet dede ve Pamuk nine, bu bağlamda ders niteliğinde öğütler vererek genç nesillere ailenin değerini aktardı. İftar programı, aile bağlarının güçlenmesine ve kuşaklar arası iletişimin artmasına katkı sağladı.

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