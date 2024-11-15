Ailenin Neşe Kaynağı Prenses İman

ÜRDÜN KRALİYETİ’NDE NEŞE KAYNAĞI

Tıpkı geçtiğimiz ağustos ayında Ürdün kraliyet ailesine katılan minik Prenses İman gibi. Veliaht Prens Hüseyin’in babası Kral Abdullah’tan tahtı devralmaya hazırlanmaları bekleniyor. Prenses Rajwa ile olan ilk bebekleri İman, dünyaya geldiğinden beri ailenin neşe kaynağı oldu.

İMAN’IN AİLESİ İÇİN ÖNEMİ

Prenses İman, sadece anne ve babasının değil, ilk torun sevincini yaşayan Kraliçe Rania başta olmak üzere tüm ailenin sevgisiyle büyüyor. Ailenin tüm bireyleri, İman’ı kucaklayarak ona sevgi dolu bir ortam sağlıyor.