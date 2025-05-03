Ailenin Rolü Eğitimi Yapıldı. ESKİŞEHİR

EĞİTİM VE AİLENİN ROLÜ

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ‘Değerlerin Edinilmesinde Ailenin Rolü’ temalı bir eğitim programı düzenliyor. Bu eğitim, Tepebaşı Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim Birimi çalışanları tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçiriliyor. Eğitim, Tepebaşı Çolak Sadık Kur’an Kursu’nda gerçekleştiriliyor.

DEĞERLERİN ANLATIMI

Eğitim sürecinde Kur’an Kursu kursiyerlerine, bireylerin değerlerinin oluşmasında ailenin önemi vurgulanıyor. Bu bağlamda, aile yapısının bireyler üzerindeki etkilerine dikkat çekiliyor, eğitimlerin temel amacı ise toplumda değer bilincini artırmak olarak belirleniyor.