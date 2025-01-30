Ailenin Yıllık Haberleşme Gideri 18.000 TL

4 KİŞİLİK AİLENİN YILLIK İLETİŞİM HARCAMASI

Dört kişilik bir ailenin sabit telefon, genişbant internet ve GSM hizmetlerine yıllık harcamasının vergiler dâhil 17.166,40 TL’ye ulaştığı tespit edildi. Sabit telefon ve genişbant internet için yıllık harcama 5.693,52 TL, 4 GSM hattı içinse 11.472,84 TL olarak hesaplandı. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), BTK tarafından yayınlanan 2024 yılı 3. çeyrek verilerini baz alarak, 4 kişilik ailenin yıllık haberleşme giderlerini değerlendirdi. Bu çalışma, haberleşme hizmetlerinin aile bütçesindeki yerini ve sektörün dinamiklerini gözler önüne seriyor.

AİLENİN AYLIK HARCAMALARI

Yapılan hesaplamalardan elde edilen verilere göre, bir ailenin sabit telefon, genişbant internet ve GSM hizmetleri için aylık harcaması vergiler dâhil 1.430,53 TL olurken, yıllık harcama vergiler dâhil 17.166,40 TL olarak belirlendi. Haberleşme masraflarında son yıllarda görülen artışın sebepleri arasında ülkedeki enflasyon oranlarının sektördeki maliyetleri ciddi şekilde artırması ve yüksek vergi rakamlarının olduğu vurgulanıyor. TELKODER, bu verilere dayanarak haberleşme vergileri konusunun hem tüketiciler hem de sektördeki paydaşlar için dengeli çözümler geliştirilmesinin önemini değerlendiriyor.

HARCAMALARIN DAĞILIMI

TELKODER’in analizine dayanan verilere göre, haberleşme giderlerinin dağılımında sabit telefon ve genişbant internet için 4 kişilik bir ailenin yıllık harcaması 5.693,52 TL olarak kaydedildi. Bunun yanı sıra, 4 GSM hattı için yapılan yıllık harcama ise 11.472,84 TL olarak ortaya çıktı. Toplamda, sabit telefon, internet ve GSM hizmetleri için bir ailenin yıllık bütçesinden çıkan miktar 17.166,40 TL olarak öne çıkıyor. Bu rakamın 3.961,48 TL’sini iletişim vergileri oluşturuyor.

İLETİŞİM VERGİLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Vergilerin, haberleşme giderlerindeki önemli payı göz önüne alındığında, ekonomik etkilerin tüm taraflar açısından sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gerekliliği açık bir şekilde görülebiliyor. Elektronik haberleşme, bireylerin günlük yaşamında vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelirken, ülke ekonomisinin ve dijital dönüşümün temeli olmaya devam ediyor. Bu nedenle, iletişim sektöründe erişilebilirliği artırmak ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak, hem tüketiciler hem de işletmeler için kritik bir önem taşıyor.

HABERLEŞME HİZMETLERİNİN KALİTESİ

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Haberleşme hizmetleri, sadece bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen değil, aynı zamanda ülkemizin dijitalleşme hedeflerine ulaşabilmesi için kritik öneme sahip bir sektörü temsil ediyor. Son rapora baktığımızda telekomünikasyon sektörü de birçok sektörde olduğu gibi yüksek vergiler ve işletme maliyetlerinin artması odağında harcamaların arttığı bir süreci yaşıyor. İşletmecilerin ve tüketicilerin vergi yüklerini azaltmak, rekabeti arttırmak ise önümüzdeki dönem için son tüketici maliyetlerini dengelemede önemli bir adım olabilir. TELKODER olarak, tüm tarafların ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, dengeli ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu sürecin hem bireysel hem de sektörel düzeyde olumlu etkiler yaratacağına inanıyoruz.” şeklinde bilgi verdi.