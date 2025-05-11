Aileyi Hedef Alan Sapkın Anlayış Tehdit Ediyor

ALİ ERBAŞ’IN AÇIKLAMALARI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “7. Aile Forumu”nda gerçekleştirdiği konuşmada insanlığın, cinsiyetsiz bir toplum oluşturma çabası içine giren yanlış bir anlayışla karşı karşıya olduğunu belirtti. Erbaş, “İnsanlık, cinsiyeti toplumsal bir problem olarak gören ve cinslerden birini diğerine benzeterek ya da insan fıtratına tamamen savaş açarak cinsiyetsiz bir toplum oluşturma çabası içine giren sapkın bir anlayışla karşı karşıyadır” ifadesini kullandı.

FİTRAT VE AİLE ÜZERİNE FORUM

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen forum, “Fıtratın Korunması ve Aile” temalı bir konferans şeklinde gerçekleştirildi. Konferans, üç farklı oturumdan oluştu. Oturumlar, “Tarihi ve Dini Boyutuyla Fıtrat”, “Cinsiyet Kimliği ve Fıtrat” ve “Fıtri Gelişim Süreci ve Aile” başlıklarını kapsıyordu. Etkinlik, Kuranı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterimi sonrası açılış konuşmaları ile başladı.

KÜLTÜREL EMPERYALİZMİN ETKİLERİ

Erbaş, bireyin toplumla ilk temasın ailesi aracılığı ile başladığını vurgulayarak, “Uzun zamandır dünyayı etkisi altına alan siyasal, finansal ve kültürel emperyalizm başta aile kurumu olmak üzere önüne çıkan tüm sabiteleri ve değerleri alt üst etmektedir” dedi. Son yüzyılda genetik alanda yaşanan dönüşümlerin insanın hayata ve varlığa bakışını derinden etkilediğini belirten Ali Erbaş, “Fıtratla barışık olmayan bu yaklaşım, tabiatın doğal seyrini bizzat insan tarafından müdahaleye açık hale getirmektedir” şeklinde konuştu.

FITRATIN KORUNMASININ ÖNEMİ

Fıtratın Korunması ve Aile konusunun ele alınmasının son derece önemli olduğunu ifade eden Erbaş, “Cinsiyetsizliği teşvik edici her faaliyeti destekleyerek gerçekte aileyi hedef alan bu anlayış, insanlığın istikbalini tehdit eder bir boyuta ulaşmıştır” dedi. Fıtratın tahrip edilmesinin hakikatin, hukukun ve ahlakın tahrip edilmesi anlamına geldiğini anlatan Erbaş, “Bu nedenle bireysel ve toplumsal hayatın denge ve huzuruna kasteden teşebbüslerin farkında olmak, onlara karşı hakikati savunmak, fıtratı ve güzel ahlakı muhafaza etmek, herkes için en temel insani sorumluluk” diye ekledi.