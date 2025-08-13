Aileyi Koruma Ve Güçlendirme Önemli

TOPLANTIDA AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, toplantı sonrası aileyi korumanın ve güçlendirmenin önemine vurgu yaptı. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi ve eski TBMM Başkanları ile Cumhurbaşkanlığı yetkilileri katıldı.

HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA AİLENİN ROLÜ VURGULANDI

Duran, “Toplantıda Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda ilerlerken toplumun çekirdeği aileyi korumanın ve güçlendirmenin önemi ifade edildi” dedi. Ayrıca, 2025 yılının ‘Aile Yılı’ olarak ilan edilmesi, Nüfus Politikaları Kurulu, Aile Enstitüsü ve Aile ve Gençlik Fonu gibi oluşumların hayata geçirilmesinin gerekliliği vurgulandı. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nın halkla paylaşımının önemi kaydedildi.

BAĞIMLILIKLAR AİLELERİ TEHDİT EDİYOR

Toplantıda, başta sanal kumar ve bahis gibi bağımlılık konularının aileleri tehdit eden unsurlar olduğuna dikkat çekildi. Bu tehdit kaynaklarının ortadan kaldırılması için mevcut ve alınması gereken tedbirler değerlendirildi.