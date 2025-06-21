Aileyi Önceliklendiren Politikalara Devam Ediyoruz

AİLE OLMAK BİR GÖNÜL BAĞIDIR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, aile odaklı her politika, hizmet ve adımında sevgiyle örülmüş, değerlerle güçlendirilmiş, birlik ve beraberlik içinde büyüyen bir toplum hayalini canlı tutuklarını ifade etti. Tarıkdaroğlu, “Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için var gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu. Samsun’da “Aile Yılı” etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda ailelerle bir araya gelen Tarıkdaroğlu, aynı sofra etrafında değil, aynı duygular etrafında toplandıklarını belirtti.

BERABERLİK VE PAYLAŞIM ÖNEMLİ

Bireylerin birlikte olduklarında yüreklerini birleştirdiklerine vurgu yapan Tarıkdaroğlu, sofraların paylaşıldıkça bereketlendiğini, sevinçlerin çoğaldıkça anlam kazandığını dile getirdi. “Kalpten kalbe kurulan köprülerle gerçek toplum inşa edilir. Çünkü biz inanıyoruz ki birlikte olmak, aile gibi hissetmekten geçer. Aile, hayatın ilk yuvası, ilk okulu, ilk sığınağıdır.” diyen Tarıkdaroğlu, aileyle ilgili görüşlerini aktardı.

AİLE YILI’NIN ANLAMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla ilan edilen “2025 Aile Yılı” ile aile değerlerini koruyarak geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirten Tarıkdaroğlu, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak aileyi merkeze alan her politikamızda, hizmetimizde ve adımımızda sevgiyle örülmüş, değerlerle güçlenmiş bir toplum hayalini yaşatıyoruz.” ifadelerini kullandı.

HİKAYELERİMİZ BİRAZ FARKLI ANCAK BİRBİRİMİZE BAĞLIYIZ

Tarıkdaroğlu, “Aile sadece kan bağı değil, aynı zamanda gönül bağıdır.” diyerek her bireyin hikayesinin ülkenin ortak hafızasına dokunduğunu söyledi. Aile olmanın, birlikte gülerken güçlenmek ve düşenin kaldırılması demek olduğunu vurguladı. 2025 Aile Yılı’nı kutlamanın, toplumu bu bilinçle yeniden inşa etmeye davet etmek olduğunu ifade eden Tarıkdaroğlu, “Her bireyin huzur içinde yaşadığı, her çocuğun sevgiyle büyüdüğü bir gelecek için çalışmalıyız.” şeklinde konuştu.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE DAYANIŞMA RUHUNA VURGU

Türk milletinin büyük olduğunu belirten Tarıkdaroğlu, farklı hayatlara sahip olunsa da aile bilincinin ve dayanışmanın önemini vurguladı. Bugün kurulan her bağın, paylaşılan her gülümsemenin daha güçlü bir topluma adım attırdığını söyleyerek etkinliği organize eden tüm katılımcılara teşekkür etti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ise “2025 Aile Yılı” kapsamında yapılan çalışmalara değindi. Etkinliğin ilerleyen bölümlerinde halk oyunları ve müzik dinletisi yer aldı. Programın sonunda aileler, çocuklarıyla birlikte açık havada film izleme fırsatı buldu. Etkinlik alanında çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ve Osmanlı macunu ikram edildi. Ayrıca palyaço gösterileri, yüz boyama ve sosis balon etkinlikleri düzenlendi. Etkinliğe, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da katılım gösterdi.