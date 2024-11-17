Aileyle Görüntülü Konuşma Şoke Etti

ENES GÜRAN’IN RAHA HALLERİ ŞAŞIRTTI

Enes Güran’ın cezaevinden ailesiyle yaptığı görüntülü konuşma, izleyenleri şoke etti. Görüntülerde Enes ve ailesinin, 8 yaşındaki kız kardeşleri Narin Güran’ın ölümünü sanki hiç yaşamamışlarcasına rahat ve kahkahalı halleri dikkat çekti. Enes’in babası Arif Güran’ın “maşallah oğlum iyidir” şeklindeki sözleri de olayın tuhaflığını artırdı. Narin Güran, 21 Ağustos’ta kaybolmuş ve 8 Eylül’de Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Eğertutmaz Deresi’nde bir çuval içinde bulundu. Narin’in ölümüyle ilgili amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran olmak üzere dört kişi şüpheli olarak tutuklanmıştı. Süreç içinde Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini Salim Güran’dan alıp dereye götürdüğünü itiraf etti. Mahkeme heyeti, Salim Güran’ın neden cinayeti işlediğine odaklandı. Ayrıca, ağabeyi Enes’in kolundaki ısırık izi onu da cinayet şüphelileri arasına dahil etti.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMADA ÇARPICI DETAYLAR

Enes Güran’ın ailesiyle yaptığı görüntülü konuşma, izleyicileri derinden etkiledi. Aile, Enes’e bağlandığında, yas evi atmosferine uygun bir durum sergilememesi gözlerden kaçmadı. Enes, “Allahın izniyle bu hafta her şey belli oluyor. Buradan çıkacağım kafamız dik alnımız açık.” diyerek iddialı ifadeler kullandı. Narin’in tutuklu olmayan ağabeyi Baran Güran ise “en azından sizin çıkacağınız kesin” açıklamasını yaptı. Enes, “Ağabey diğerleri cezaevinde hallederler zaten” diyerek tutukluların durumunu hafife aldı.

DİŞ FIRÇASI TARTIŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

Enes Güran’ın diş fırçasına dair konuşması da dikkatlerden kaçmadı. Enes, “Narin benim diş fırçamı kullandı bir şey olur mu?” dedi. Baran Güran ise, “Onu sen elini ısırdın diye aldılar, Narin’de diş izi var mı yok mu ona bakacaklar. Ondan bir şey olmaz, sen neden kendine endişe ediyorsun? Yenge Hediye ifadesini verdi senin evde olduğunu söylüyor. Biraz sabret.” diyerek onun kaygılarını yatıştırmaya çalıştı. Bu konuşmalar, sürecin ciddiyetiyle bağdaşmayan bir tavır sergilendiğini ortaya koydu.