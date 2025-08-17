Air Canada Uçuşlarını Askıya Aldı

Haberler

KANADA HAVAYOLU ŞİRKETİ GREV NEDENİYLE UÇUŞLARINI DURDURDU

RICHMOND, 17 AĞUSTOS — Kanada’nın en büyük havayolu firması olan Air Canada, 10.000 uçuş görevlisinin başlattığı grev sebebiyle tüm uçuşlarını askıya aldığını açıkladı. Havayolu şirketinin cumartesi günü yaptığı duyuruda, Air Canada Rouge da dahil olmak üzere tüm seferlerin grev nedeniyle durdurulduğu ifade edildi.

ETKİLENEN MÜŞTERİ SAYISI BÜYÜK

Açıklamada, grevin devam etmesi durumunda günde yaklaşık 130.000 müşterinin etkileneceği belirtiliyor. Air Canada, müşterilerine yaşanan sıkıntılardan dolayı özür diledi ve grevin çözülmesi için gerekli adımların atılacağı mesajını verdi.

Kastamonu’da Araç Kazası Gerçekleşti

Kastamonu'da A.N. yönetimindeki otomobil, park halindeki bir araca çarparak kaldırıma çıktı ve beton direğe çarptı. Olayda K.C. yaralı olarak hastaneye sevk edildi.
Şeyma’nın Gelin Olma Hayali Gerçekleşti

Batman'da down sendromlu 18 yaşındaki Şeyma İnançlı'nın hayali olan gelinlik giymek, ailesi ve çevresel destekle gerçeğe dönüştü. Düğün, Şeyma için özel anılarla doluydu.

