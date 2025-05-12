Air Europa İstanbul’a Seferlere Başladı

HAVA YOLU SEFERLERİ BAŞLADI

İspanya’nın önde gelen hava yolu kuruluşlarından biri olan Air Europa, bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı’na seferlerine start verdi. İspanyol hava yolu şirketinin ilk uçuşu olan Madrid-İstanbul seferini icra eden Boeing 787 Dreamliner tipi uçak, saat 14.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. İlk sefer dolayısıyla havalimanında bir tören gerçekleştirildi. Air Europa, bugünden itibaren Madrid-İstanbul arasında haftada dört gün karşılıklı seferler düzenleyecek, 7 Temmuz’dan sonra bu sefer sayısını her gün yapacak şekilde artıracak.

İSTANBUL’A YENİ HAVA KÖPRÜSÜ

Havalimanında yapılan törende konuşan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO’su Selahattin Bilgen, “Air Europa’nın İGA İstanbul Havalimanı’na uçuşlara başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Madrid ile İstanbul arasında kurulan bu yeni hava köprüsü, iki ülke arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkileri güçlendirecek önemli bir adım. İstanbul’un yalnızca uluslararası turizmdeki güçlü konumu değil; aynı zamanda Asya, Afrika ve Avrupa kıtaları arasında sunduğu eşsiz bağlantı potansiyeli sayesinde iş dünyası açısından da büyük fırsatlar sunduğunu biliyoruz. İspanya’nın önde gelen taşıyıcılarından Air Europa’nın İstanbul’a değer katacağına yürekten inanıyoruz.” dedi.

BAŞARIYA GİDEN YOL

Air Europa CEO’su Jesús Nuño de la Rosa, İstanbul uçuşlarına dair, “Madrid’i Türkiye’ye bağlamak, bizim için yeni bir rota açmaktan çok daha fazlası. Bu adım, Amerika kıtasını yalnızca Avrupa’ya değil, tüm Akdeniz coğrafyasına bağlama vizyonumuzu daha da ileriye taşıyor. İstanbul gibi kültürel ve ekonomik açıdan büyük öneme sahip bir destinasyonu sunarak müşterilerimizin seçeneklerini genişletmeye devam ediyoruz. Bu hattın kısa sürede başarıya ulaşacağına ve Air Europa’nın vazgeçilmez destinasyonlarından biri haline geleceğine yürekten inanıyoruz.” şeklinde ifadelerde bulundu.