Air Europa, Madrid-İstanbul Uçuşlarına Başladı

İspanya uçuşlarına Air Europa ile başlangıç

İspanya’nın geniş gövdeli en büyük uçak filosuna sahip Air Europa, Madrid-İstanbul seferlerine start verdi. Şirketin Madrid’ten İstanbul’a gerçekleştirdiği ilk uçuş için İstanbul Havalimanı’nda bir karşılama programı düzenlendi. Bu etkinliğe İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, İGA CEO’su Selahattin Bilgen, Air Europa CEO’su Jesus Nuno de la Rosa ve diğer yetkililer katıldı.

seferlerin turizm üzerindeki etkisi

Büyükelçi Sancho, yeni seferlerin iki ülke turizminin gelişimine büyük katkı sağlayacağını vurguladı. “Bu uçuşlar iki ülkeyi birbirine güçlü bağlar ile bağlıyor. Yolculuklar ister tatil, ister eğitim, isterse iş amacıyla olsun insanlar ve ülkeler arasında bir bağ kurulmuş oluyor,” şeklinde konuştu. Ayrıca bu yeni uçuşların, iki ülke arasındaki turizme önemli bir katkı yapacağını ifade etti.

ulaşımın kolaylaşması ve ticaret

İGA CEO’su Selahattin Bilgen, büyük kapasiteli uçakları bulunan Air Europa ile ortak çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. “Yeni başlayan seferler ile iki ülke arasında kurulan bu hava köprüsü sadece iki şehir arasındaki ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin de gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır,” dedi. İstanbul’un uluslararası turizmdeki güçlü konumunu da vurguladı.

HAFTADA DÖRT SEFER

Bilgen, şu an haftada dört gün karşılıklı düzenlenecek seferlerin temmuzdan itibaren her gün yapılacağını belirtti. Programa pasta ve kurdele kesimiyle son verildi.