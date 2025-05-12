Air Europa Seferlerine Başladı İstanbul’da

HAVA YOLU ŞİRKETİ AIR EUROPA’NIN İLK SEFERİ

İspanya’nın en büyük geniş gövdeli uçak filosuna sahip hava yolu şirketi Air Europa, Madrid ile İstanbul arasında seferler düzenlemeye başladı. İlk uçuş için İstanbul Havalimanı gelen yolcu katındaki B15 kapısında özel bir karşılama programı gerçekleştirildi. Bu programa İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, İGA’nın CEO’su Selahattin Bilgen, Air Europa CEO’su Jesus Nuno de la Rosa ve diğer yetkililer katıldı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TURİZMİ GELİŞTİRİYOR

Büyükelçi Sancho, yeni seferlerin iki ülke turizminin gelişimi açısından önemine dikkat çekti. “Bu uçuşlar iki ülkeyi birbirine güçlü bağlar ile bağlıyor” diyen Sancho, yolculukların tatil, eğitim ve iş amacı taşıması fark etmeksizin insanların ve ülkelerin birbirleriyle bağlantı kurmasına olanak sağladığını ifade etti. Başlayan bu yeni uçuşların iki ülke arasındaki turizme büyük katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

TİCARET VE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRİYOR

İGA CEO’su Selahattin Bilgen, büyük kapasiteli uçakları olan bir şirket ile çalışmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bilgen, “Yeni başlayan seferler ile iki ülke arasında kurulan bu hava köprüsü sadece iki şehir arasındaki ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin de gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır” açıklamasında bulundu. Ayrıca, İstanbul’un uluslararası turizmdeki güçlü konumunun Asya, Afrika ve Avrupa arasında sağladığı bağlantı potansiyeli ile birlikte bu iş birliğinin yeni kapılar açacağına vurgu yaptı. Haftada dört gün gerçekleştirilecek seferlerin, temmuz ayından itibaren her gün yapılacağını da duyurdu. Program, pasta ve kurdele kesimi ile sona erdi.