Air France, Tel Aviv Uçuşlarını Askıya Aldı

FRANSA AIR FRANCE UÇUŞLARINI UZATTI

Fransa’nın ulusal havayolu şirketi Air France, Yemen’deki İran destekli Husilerin 4 Mayıs’ta İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı’nı balistik füzeyle vurmasının ardından Tel Aviv seferlerini askıya alma kararını süre uzatmaya gitti. Ulusal medyada yer alan bilgilere göre, Air France, Paris ile Tel Aviv arasındaki uçuşların güvenlik nedenleriyle 13 Mayıs’a kadar iptal edildiğini açıkladı.

BALİSTİK FÜZE SALDIRISI VE ETKİLERİ

Havayolu şirketi, Ben Gurion Havalimanı’na yapılan balistik füze saldırısının ardında, dün Paris-Tel Aviv uçuşlarını durdurma kararı aldı. Yemen’deki Husiler, 4 Mayıs’ta Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı hedef alarak balistik füzeyle saldırı düzenlemişti. Bu saldırı sonrasında havalimanında uçuşların iniş ve kalkışı durduruldu. Füzenin isabet ettiği alanda 15 metre çapında bir çukur oluştuğu bildirildi. Aynı gün Husiler, İsrail’e yönelik kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını açıklayarak uluslararası havayolu şirketlerine İsrail’e yönelik uçuşlarını iptal etme çağrısı yaptı.