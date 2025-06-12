Air India Uçağı Düşerek Can Aldı

İNGİLTERE’DE UÇAK KAZASI YAŞANDI

Air India’nın Londra’ya düzenlediği seferde yer alan 12’si mürettebat, toplam 242 kişinin bulunduğu uçak, yerleşim alanına düştü. Polis, kaza sonrası “Bölgenin neredeyse yüzde 70’i ile yüzde 80’ini tahliye ettik, geri kalanını da edeceğiz” açıklamasında bulundu. Uçağın düştüğü bölgede, doktorlara hizmet veren bir konaklama merkezi olduğu bildirildi. Air India, uçakta bulunan vatandaşlar arasında 169 Hindistan, 53 İngiliz, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşı bulunduğunu açıkladı. Ahmedabad polis şefi, uçağı kurtaran olmadığını duyurdu ve bölgede ölü ve yaralılar bulunduğu bilgisini aktardı.

KAZANIN SEBEPLERİ

Televizyon kanallarından gelen bilgilere göre, kaza uçağın havalanması esnasında meydana geldi. Görüntülerde uçağın enkaza dönüştüğü ve havaalanı çevresinde yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü. Ayrıca, sedyelerle taşınan yaralıların ambulanslarla götürülmesiyle ilgili görüntüler de elde edildi.

AIR INDIA’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Air India, kazayla ilgili bir açıklama yaparak “Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız” ifadelerini kullandı. Flightradar, uçağın Boeing 787-8 Dreamliner modeline ait olduğunu ve kalkıştan yalnızca saniyeler önce son sinyalin alındığını belirtti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hindistan Havacılık Bakanı, “En yüksek alarm durumundayız, kurtarma ekipleri sevk edildi” dedi. Bakan, kaza nedeniyle “şok içinde olduğunu” ve “yıkıldığını” ifade etti. Londra Gatwick Havalimanı ise, “Bugün Ahmedabad Havalimanı’ndan ayrılırken düşen AI171 sefer sayılı uçağın yerel saatle Londra Gatwick’e iniş yapacağını doğrulayabiliriz” açıklamasında bulundu.

INGILTRE’DEN İLK YANIT

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, “Hindistan, Ahmedabad’daki yıkıcı uçak kazasıyla ilgili haberler nedeniyle derinden üzgünüz” dedi. Bakan, “İngiltere, acil şekilde gerçekleri ortaya koymak ve destek sağlamak için Hindistan’daki yerel yetkililerle çalışıyor” diye ekledi. Başbakan Keir Starmer ise kazayı “yıkıcı” olarak nitelendirip, “Düşüncelerim yolcular ve aileleriyle” açıklamasında bulundu.

KRAL CHARLES’A BİLGİ VERİLDİ

Buckingham Sarayı Sözcüsü, Kral Charles’ın kaza hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

HİNDİSTAN BAŞBAKANINDAN DÜŞÜNCELER

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “Ahmedabad’da yaşanan trajedi bizi hayrete düşürdü, kelimelerin ötesinde yürek parçaladı” dedi. Başbakan, kazadan etkilenenlere yardım için çalışan bakanlar ve yetkililerle iletişimde olduğunu ifade etti.