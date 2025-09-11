AirPods Pro 3’te Kablo Yok!

KUTU İÇERİĞİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Apple, AirPods Pro 3 modelinde kutu içeriğini değiştirdi. Önceki AirPods Pro versiyonlarında bulunan USB-C şarj kablosu artık kutuya dahil edilmiyor. Apple’ın resmi ürün sayfasında yer alan bilgilere göre, bu kablo ayrıca satın alınmak zorunda. En uygun Apple USB-C kablosu ABD’de 19 dolara satılıyor.

ADAPTÖR YOK, MORAL DE YOK

AirPods Pro 3, önceki modellerde olduğu gibi şarj adaptörü ile birlikte gelmiyor. Apple, 2019 yılından beri AirPods serisinde adaptörü kutuya eklemiyor. Yeni modelde, hem kablo hem de adaptör olmaması ise kullanıcılar arasında “minimalizm mi yoksa ek gelir stratejisi mi?” sorularını gündeme getiriyor.

KABLOSUZ ŞARJ ALTERNATİFLERİ MEVCUT

AirPods Pro 3, MagSafe, Qi ve Apple Watch şarj cihazlarıyla kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Bu özellik sayesinde kabloya ihtiyaç duymadan kullanım olabiliyor. Ancak ilk kurulum ve seyahat gibi durumlarda kabloya ihtiyaç duymak kaçınılmaz.

TEKNİK ÖZELLİKLERDE GELİŞİM

Yeni AirPods Pro 3, gelişmiş aktif gürültü engelleme özelliği, kalp atış hızı algılama kapasitesi ve IP57 sertifikası ile toza, suya ve tere karşı dayanıklılık sunuyor. Tek bir şarjla 8 saate kadar dinleme süresi vaat eden bu kulaklık, Türkiye’de 13.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.