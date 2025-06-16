AITO, Çin’de Medya Turu Düzenledi

İLK SİBER MEDYA TURU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Elektrikli araç markası AITO, Çin’in Chongqing kentinde gerçekleştirilen ilk Siber Medya Turu’nu duyurdu. Bu etkinlikte medya temsilcileri, AITO’nun sunduğu akıllı yenilikleri deneyimleme fırsatı buldu. Seres Group’un elektrikli araç markası olan AITO, uluslararası medya temsilcilerine yönelik olarak düzenlediği bu etkinlikle dikkat çekti. Etkinlik kapsamında AITO 5, AITO 7, AITO 8 ve AITO 9 modelleri sergilendi. Ziyaretçiler, ilk olarak Seres Group’un teknolojik fabrikasını gezdi, ardından Chongqing AITO Kullanıcı Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

YENİ STANDARTLAR VE KÜRESEL BÜYÜME PLANI

Seres Group’un üst düzey yöneticilerinden Jack Chen, etkinlikte “Geleneksel lüksü en son teknolojilerle birleştirerek yeni standartlar oluşturuyoruz. İç pazarda AITO markasının 600 binin üzerinde kullanıcısı bulunmaktadır. AITO araçlarını denizaşırı tüketicilere ulaştırma planlarıyla küresel ölçekte genişlemeye devam ediyoruz” şeklinde açıklama yaptı. Bu açıklama, AITO’nun pazardaki stratejisini gözler önüne seriyor.

MODELLERİN ÖZELLİKLERİ

AITO 9, tüm kullanım senaryolarına uygun akıllı SUV modeli olarak öne çıkıyor. AITO 8, görüntü, konfor ve kullanımda sunduğu üstünlük ile dikkat çeken çok yönlü bir “hareketli yaşam alanı” olan akıllı aile SUV’si olarak tanımlanıyor. AITO 7, akıllı büyük boy SUV olarak güvenlik ve son teknoloji özellikleriyle dikkat çekiyor. AITO 5 ise orta boy spor SUV olarak gençler için alternatifler sunuyor.