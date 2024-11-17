Ajax 34 Yıl Sonra Logosunu Yeniliyor

AJAX LOGOSUNDA RADİKAL DEĞİŞİM

Hollanda Ligi’nde 11 maç sonunda 26 puan toplayarak 3. sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi’nde ise 4 karşılaşmada 10 puana ulaşarak 2. sırada konumlanan Ajax, önemli bir değişiklik yapma kararı aldı. İtalyan teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki kulüp, gelecek sezon itibariyle logosunu değiştirmeye gidiyor.

KLASİK LOGO YENİDEN GÜNDEME GELİYOR

Kulübün resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen duyuruda, Ajax’ın 2025-2026 sezonundan itibaren klasik logosunun kullanılmaya başlanacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada, bu logonun 34 yıl aradan sonra tekrar formalarda yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

Ajax CEO’su Menno Geelen, bu dönüşümün taraftarların uzun süredir arzu ettiği bir durum olduğunu belirtti. Geelen, “Ajax 18 Mart’ta 125. yıl dönümünü kutlayacak. Kutlamalar klasik logonun dönüşünü de içerecek. Taraftarlarımızın çoğunun bu dileği yıllardır beslediğini biliyoruz” şeklinde konuştu.

Yönetim KURULUNDAN MEMNUNİYET AÇIKLAMASI

Hollanda temsilcisinin yönetim kurulu başkanı Ernst Boekhorst ise, “125. yıl dönümü logoyu değiştirmek için uygun görünüyor. Böyle bir katkıda bulunduğumuz için mutluluk duyuyoruz” açıklaması yaptı.