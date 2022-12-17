Ajax, Ali Koç ile görüştü

Hollanda ekibi Ajax, genç oyuncu Arda Güler için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştü.

Hollanda ekibi Ajax, genç oyuncu Arda Güler için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve başarılı oyuncunun ailesiyle görüştü.

enerbahçe’nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler için Hollanda devi Ajax çok ciddi bir şekilde harekete geçmiş durumda. Ajax’lı kurmayların Arda Güler’in ailesi ile birlikte Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’la da temasa geçtiği öğrenildi.

Adeta dört bir yandan Arda’yı ablukaya alan Ajax’ın temaslarının hızlandıracağı öğrenilirken, yıldız oyuncunun da gelişimini daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için Hollanda kulübüne sıcak baktığı ifade ediliyor.

Ajax serbest kalma bedelini ödemeye razı

Arda Güler, bu sezon eğer 1500 dakika sınırına ulaşırsa serbest kalma bedeli 20 milyon Euro olacak. Aksi taktirde Arda 5 milyon Euro’ya serbest kalacak.Ancak Arda’nın bu maç sınırını aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hollanda devinin bu 20 milyon Euro’luk rakamı makul bulduğu ve sezon sonunda bu parayı Fenerbahçe kulübüne vererek Arda’nın bonservisine sahip olmak istediği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe, Gençlerbirliği kulübü ile 2.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlayarak Ankara kulübünün Arda’nın üzerindeki yüzde 20’lik hissenin de sahibi olmuştu. Fenerbahçe’nin yakın zamanda böyle bir operasyonu gerçekleştirmiş olması Fenerbahçe yönetiminin de Arda’nın satışına sıcak baktığı şeklinde yorumlanmıştı.