Ajax’ın Listesinde Romulo Yer Aldı

GÖZTEPE’YE TRANSFER HİKAYESİ

Göztepe’nin genç Brezilyalı futbolcusu Romulo, bu sezonki performansıyla dikkatleri çekiyor. Athletico Paranaense’den kiralanan oyuncunun gösterdiği başarılı performans sonucunda, bonservisi 2.5 milyon euroya satın alındı. Transfer harcamalarında milyonlarca euro harcayan 3 büyük kulüplere örnek olacak bir transfer hikayesi yaşayan Romulo, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı.

AJAX’IN TRANSFER PLANI

Son günlerde Romulo ile ilgili önemli bir transfer iddiası ortaya çıktı. Hollanda medyasından Voetbal Primeur’a göre, Ajax’ta forma giyen Brian Brobbey sezon sonunda takımına veda edecek. 23 yaşındaki futbolcu ve Ajax arasında ayrılık konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi. Bu gelişmeler doğrultusunda, Ajax’ın yaz transfer döneminde santrfor takviyesi yapması bekleniyor ve kulüple bağlantılı olarak bir 10 kişilik liste hazırlandı.

ROMULO AJAX’IN GÖZDESİ

İşte bu listede Göztepe’nin Romulo’su da bulunuyor. Hollanda’nın Feyenoord kulübünün daha önce 23 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği belirtildi. Feyenoord’un Romulo’yu hala izlemeye devam ettiği ve oyuncunun Ajax için de ideal bir alternatif olduğuna vurgu yapıldı.

TANIDIK İSİMLER TRANSFER LİSTESİNDE

Ayrıca Ajax’ın transfer listesinde tanıdık diğer isimlere de yer verildi. Bu isimler arasında Anderlecht’ten Kasper Dolberg ve Southampton’dan Paul Onuachu dikkat çekiyor. Göztepe’de bu sezon 27 maçta forma giyen Romulo, 15 gol atıp 8 asist yaparak etkileyici bir sezon geçiriyor.