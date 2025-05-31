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Ajax’ın Yeni Teknik Direktörü Heitinga

AJAX, YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ JOHN HEITINGA’YI AÇIKLADI

Hollanda’nın Eredivisie liginde mücadele eden Ajax, yeni teknik direktörü olarak John Heitinga’nın atandığını açıkladı. Yapılan duyuruda, 41 yaşındaki teknik adamla 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşme imzalandığı bilgisi verildi.

HEITINGA’NIN FUTBOL KARİYERİ VE SON DÖNEMLERİ

Futbolculuk döneminde Ajax altyapısından yetişen Heitinga, bu kulüple birlikte Atletico Madrid, Everton, Fulham ve Hertha Berlin gibi takımlarda da forma giymişti. 2016 yılında futbol kariyerini sonlandıran Heitinga, emekliliğinden sonra West Ham United ve Liverpool’da yardımcı antrenörlük yaparken, Ajax’ın altyapısında da farklı yaş gruplarındaki takımların antrenörlüğünü üstlenmişti.

AJAX’IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Eredivisie’de son 5 haftaya PSV’nin 9 puan önünde lider giren Ajax, üst üste 4 maçta yaşadığı puan kayıplarının ardından şampiyonluk yarışında rakibine geride kaldı. Ajax, yeni teknik direktör Heitinga ile bu durumu telafi etmek için çaba gösterecek.

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