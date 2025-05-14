Ajax Ve Groningen Beraberlik Aldı

MAÇIN SONUCU

Hollanda Eredivisie 33. hafta karşılaşmasında Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, deplasmanda Groningen ile karşılaştı. Maç, 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Ajax, 27. dakikada Gaaei’nin attığı golle öne geçti ancak Groningen, 52. dakikada Bergen’le beraberliği sağladı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Beşiktaş’ın eski golcüsü Wout Weghorst’la bir kez daha öne geçen Ajax, galibiyeti elde ettim diye sevinirken, son saniyede büyük bir şok yaşadı. Maçın 90+9. dakikasında Blokzijl, attığı golle durumu eşitleyerek Groningen’e puanı kazandırdı.

LİGDEKİ DURUM

Beraberlikle birlikte Ajax’ın puanı 75’e yükseldi. Ligde daha önce 9 puan farkla lider olan Ajax, liderliği PSV Eindhoven’a kaptırdı. PSV, Heracles karşısında aldığı galibiyetle puanını 76’ya çıkardı. Ligin son haftasında PSV, Rotterdam deplasmanında mücadele edecekken, Ajax ise kendi sahasında Twente ile karşılaşacak.