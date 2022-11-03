Ajda Pekkan ameliyat geçirdi

Türk pop müziğinin usta isimlerinden Ajda Pekkan, evinden geçirdiği kaza sonrası ameliyata alındı.

Sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alınan usta sanatçı Ajda Pekkan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alındığını Ajda Pekkan’ın son durumuyla ilgil açıklama menajerinden geldi.

76 yaşındaki sanatçının hayranlarını üzen haberi menajeri Oğuz Arınmış sosyal medyadan duyurmuştu.

Habertürk’ün haberine göre Pekkan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Arınmış, “Ameliyat başarılı geçti, hiçbir sorunu yok, gayet iyi ve bu geceyi hastanede geçirecek” dedi.

Tansiyon düşmesi sebebiyle kaza geçiren Pekkan’ın akşam saat 18.00 sularında ameliyattan çıktığı biliniyor.

Kireçlenme sebebiyle dizleri su toplayan Pekkan, geçtiğimiz yıl ise iki dizinden de ameliyat olmuştu.