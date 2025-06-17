Haberler

Ajda Pekkan HEPAD’ı Ziyaret Etti

AJDA PEKKAN’IN HAYVANLARA SEVGİ DOLU ZİYARETİ

Sahnelerin vazgeçilmez sesi Ajda Pekkan, Bursa’da Her Eve Pati Derneği (HEPAD) Pati Bahçesi ve Emekli Hayvanlar Çiftliği’ni ziyaret etti. HEPAD korumasında bulunan hayvanlarla tek tek ilgilenen Pekkan, ziyaretinin anısına birçok hatıra fotoğrafı çektirdi.

PATI DOSTLARIYLA KEYİFLİ ANLAR

Ziyaret sırasında Her Eve Bir Pati Derneği Başkanı Emre Demir, “Süper Starımız Sevgili Ajda Pekkan hafta sonu bahçemize çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Patili dostlarımızla vakit geçirdi, hepsine sevgiyle yaklaştı. Duyarlılığı ve içtenliğiyle hepimizin kalbine dokundu. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Teşekkür ederiz” dedi.

Bursa’daki bu anlamlı etkinlik, Ajda Pekkan’ın hayvan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖNEMLİ

Haberler

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI Devam Ediyor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası ABD'de sürüyor. F Grubu'nda Fluminense ile Borussia Dortmund karşılaşacak. Fluminense, Brezilya'nın profesyonel futbol takımıdır.
Haberler

TCSG-87 Gemisi, Ziyarete Açılacak

TCSG-87 Komutanlığı Gemisi, 43. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Atakum Çobanlı İskelesi'nde halkın ziyaretine açık olacak. Ziyaret saatleri 10.00 - 17.00 arası.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.