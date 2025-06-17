Ajda Pekkan HEPAD’ı Ziyaret Etti

AJDA PEKKAN’IN HAYVANLARA SEVGİ DOLU ZİYARETİ

Sahnelerin vazgeçilmez sesi Ajda Pekkan, Bursa’da Her Eve Pati Derneği (HEPAD) Pati Bahçesi ve Emekli Hayvanlar Çiftliği’ni ziyaret etti. HEPAD korumasında bulunan hayvanlarla tek tek ilgilenen Pekkan, ziyaretinin anısına birçok hatıra fotoğrafı çektirdi.

PATI DOSTLARIYLA KEYİFLİ ANLAR

Ziyaret sırasında Her Eve Bir Pati Derneği Başkanı Emre Demir, “Süper Starımız Sevgili Ajda Pekkan hafta sonu bahçemize çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Patili dostlarımızla vakit geçirdi, hepsine sevgiyle yaklaştı. Duyarlılığı ve içtenliğiyle hepimizin kalbine dokundu. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Teşekkür ederiz” dedi.

Bursa’daki bu anlamlı etkinlik, Ajda Pekkan’ın hayvan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.