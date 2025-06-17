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Ajda Pekkan, HEPAD’ı Ziyaret Etti

AJDA PEKKAN’HIN ANLAMLI ZİYARETİ

Sahnelerin unutulmaz sesi Ajda Pekkan, Bursa’da bulunan HEPAD Pati Bahçesi ve Emekli Hayvanlar Çiftliği’ni ziyaret etti. Burada HEPAD koruması altındaki hayvanlarla ilgilenen Pekkan, keyifli anlarını bolca fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Süperstar, hayvanlarla geçirdiği vakit sayesinde her türlü sevgi ve ilgisini gösterdi.

HEPAD BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Her Eve Bir Pati Derneği Başkanı Emre Demir, Ajda Pekkan’ın gerçekleştirilen bu anlamlı ziyareti hakkında, “Süper Starımız Sevgili Ajda Pekkan hafta sonu bahçemize çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Patili dostlarımızla vakit geçirdi, hepsine sevgiyle yaklaştı. Duyarlılığı ve içtenliğiyle hepimizin kalbine dokundu. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Teşekkür ederiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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