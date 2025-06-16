Ajda Pekkan, HEPAD’ı ziyaret etti. Patileri Olmayan Köpeğe Sahiplenme Çağrısı. Emre Demir’e Teşekkür Etti, Mutlu Oldu. ‘Emekli Hayvanlar Çiftliği’ Çok Anlamlı

AJDA PEKKAN’DAN EMEKLİ HAYVAN ÇİFTLİĞİ ZİYARETİ

Sanatçı Ajda Pekkan, Bursa’da Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) tarafından oluşturulan ‘Emekli Hayvan Çiftliği’ni ziyaret etti. Hayvanlarla vakit geçiren Pekkan, patileri olmayan Terrier cinsi köpeğin sahiplenilmesi için de çağrıda bulundu. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konserle Bursalı hayranlarıyla bir araya gelen Pekkan, sevilen parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Kıraç’ın ‘Yıkık’ isimli parçasında geçen “Bırakma beni, insanlar kötü. Bırakma beni korkuyorum” sözlerini, arkasındaki barkovizyonda barınak görüntüleri eşliğindeki performansıyla izleyenlerle paylaştı. Ayrıca, HEPAD Kurucu Üyesi Emre Demir’i sahneye davet edip, sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle tebrik etti.

BARINAK ZİYARETİ VE HAYVANLARLA VAKİT GEÇİRME

Konserin ardından Bursa’da kaldığı süre içinde, Ajda Pekkan dün Nilüfer ilçesinde bulunan ‘Emekli Hayvanlar Çiftliği’ni ziyaret etti. Bu çiftlik, HEPAD tarafından 2019 yılında 20 dönüm arazi üzerine kurulmuş ve sokağa terk edilen bine yakın kedi ve köpeğin bakımı burada yapılmakta. Barınakta hayvanlarla ilgilenip vakit geçiren Pekkan, onların sağlık durumları ve hayat hikayeleri hakkında Emre Demir ve HEPAD üyelerinden detaylı bilgi aldı.

KÖPEK İÇİN SAHİPLENME ÇAĞRISI

Ajda Pekkan, patileri olmayan 1 yaşındaki Terrier cinsi dişi köpeğe ‘Lolo’ adını vererek, hayvanseverlere sahiplenme çağrısında bulundu. “Uslu, şeker. Aynen bizim gibi hayata tutunmayı başarmış. O yüzden ‘Lolo’ya çok güzel bir yuva arıyoruz. Hatta onu yuvalandırırsak, biz beraber de video çekeceğiz. Söz veriyorum” açıklamasında bulundu. Emekli Hayvanlar Çiftliği’ni sıkça ziyaret edeceğini dile getiren Pekkan, “Buradayım. Gelip, gideceğim inşallah. Hep beraber kaynaşacağız, sorunlarımızı konuşacağız. Neler yapmamız gerekiyorsa, onları yapacağız. Elimizden ne gelirse, geldiği kadar. Hep kalbim sizlerle olacak” diye ekledi.

DUYGUSAL TEŞEKKÜR

Emre Demir’e de teşekkür eden Ajda Pekkan, “Yaptığın her şey için minnettarım. Beni çok duygulandırıyorsunuz. Videolarınız çok güzel, sahiplendirmeniz çok çok güzel. Sayenizde mutlu oluyorum. Bu mutsuz dünyada mutlu oluyorum sayenizde” şeklinde duygularını dile getirdi. Emre Demir de Pekkan’a karşılık olarak, “Gücümüze güç kattınız. Bize çok büyük moral verdiniz. Bütün yorgunluklarımızı aldınız. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Sizin gibi kalbi tanımak çok özeldi” ifadelerini kullandı.