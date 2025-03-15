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Ajda Pekkan’ın Lüks Villası İlk Kez Görüntülendi

VİLLA DETAYLARI KAMERALARA YANSIDI

Süperstar Ajda Pekkan’ın ultra lüks villası, kız kardeşi Semiramis Pekkan’ın YouTube kanalı üzerinden ilk kez detaylı bir şekilde sergilendi. 1,5 dönüm arazi üzerine kurulu ve büyüklüğüyle dikkat çeken villa, sosyal medyada kısa sürede popülerlik kazandı. Sanat dünyasında sık sık karıştırılan iki kardeşten Semiramis Pekkan, takipçilerine Ajda Pekkan’ın evini gezdirerek eşsiz detayları aktararak büyük bir ilgi topladı.

MODERN VE ZARİF DEKORASYON

Modern ve zarif dekorasyonuyla adeta bir sanat eseri gibi görünen villada toplamda 6 oda, 2 salon, spor salonu, çalışma odası, havuz, yaz bahçesi, asansör ve hizmetli yaşam alanı mevcut. 960 metrekarelik net kullanım alanı olan villanın geniş bahçesi ve dev havuzu, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Pekkan’ın yıllardır dikkat çeken şıklığı ve zarafeti, ev dekorasyonuna da yansıyor.

BENZERSİZ ATMOSFER YARATILIYOR

Özel mobilyalar, sanatsal dokunuşlar ve doğayla iç içe tasarım detayları, villaya benzersiz bir atmosfer katıyor. Semiramis Pekkan’ın tanıttığı bu gösterişli yaşam alanı, sosyal medyada hızla yayılmasını sağladı ve hayranlardan övgü dolu yorumlar aldı. Ajda Pekkan’ın etkileyici evi, lüks yaşam tutkunları için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

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