Ajda Pekkan virüse yakalandı

Türk pop müziğinin Süperstar’ı Ajda Pekkan’ın corona virüse yakalandığı ve evinde karantinaya alındığı öğrenildi.

Önceki akşam Bodrum’da konser vererek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Süperstar lakaplı Ajda Pekkan’ın sağlık durumuyla ilgili kötü haber geldi.2. Sayfa’da yer alan habere göre, Bodrum’da sahneye çıkan ve 2 saat boyunca şarkı söyleyen Ajda Pekkan, rahatsızlığı sonucu koronavirüs testi yaptırdı.

Sonucu pozitif çıkan 76 yaşındaki Pekkan, karantinaya alındı. Yoğun bir konser maratonu bulunan usta ismin, sahneleri de rahatsızlığından dolayı ertelendi. Sanatçı sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.