Ajet, 1 Ekim’de Seferleri Başlatacak

ANADOLU HAVA YOLLARI’NIN YENİ SEFERLERİ

AJet, 1 Ekim tarihi itibarıyla Ankara-Tiflis seferlerini haftada 4 frekansla başlatma kararı aldı. Bilet satışları ise bugün itibarıyla başladı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu yeni seferler hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Bolat, sosyal medya hesabından, “Başkentimizi dünyaya bağlıyoruz” şeklindeki açıklamasıyla, Ankara’nın uluslararası bağlantı ağını genişettiklerini vurguladı. “Ankara’dan dünya şehirlerine kurduğumuz hava köprüsüne bir yenisini daha ekliyoruz. AJet olarak 1 Ekim itibarıyla Ankara – Tiflis seferlerimizi haftada 4 frekans olarak başlatıyoruz. Bilet satışı bugün başlıyor. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI UÇUŞ AĞINDA GÜÇLENME

AJet’in Tiflis hattıyla birlikte Ankara’yı 24 ülkede 31 şehre bağlayacağını belirten Prof. Dr. Bolat, “Ankara’dan iç ve dış hatlarda en fazla şehre ve ülkeye uçuş yapan tek hava yolu olmanın gururunu yaşıyoruz. Ekim sonunda Madrid ve Barcelona’ya başlatacağımız seferler ile Ankara’dan 25 ülke 33 şehre ulaşmış olacağız.” dedi. Ayrıca Brüksel, Milano ve Roma’ya seferler için de çalışmaların sürdüğünü aktardı. Prof. Dr. Bolat, iş ortaklarından olan sanayi ve ticaret odaları ile turizm kuruluşlarının lobi çalışmaları yapmalarını beklediklerini ifade etti.

TURİZMDE YENİ PROJELER

AJet, Ankara’nın sadece bir hava köprüsüyle değil, aynı zamanda turizmde de hak ettiği noktaya ulaşması için yoğun bir tanıtım çalışması yürütüyor. Prof. Dr. Bolat, “Ankara’yı bölgesinin yükselen merkezi olarak konumlandırmak istiyoruz. Bu vizyonun en önemli adımlarından biri de; ‘Ankara+ (Plus) Projesi’. Başlattığımız bu proje ile Başkentimiz Ankara ve çevresindeki illerin turistik çekim merkezi haline gelmesini hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Misafirlerin 2 gün boyunca başkentte kalıp, sonraki günlerini Kapadokya ve Konya gibi çevre illerde geçirmelerinin arzulandığını dile getiren Bolat, geniş bir hizmet yelpazesi sunacaklarını belirtti. “Söylemektedir,” dedi; “turizmden ticarete, sağlıktan gastronomiye kadar tüm paydaşların orta ve uzun vadede kazanım elde edeceği kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturuyoruz.” Projenin tanıtımı için basın gezileri ve sosyal medya fenomenleri ile kapsamlı bir kampanya yürütüldüğünü de ekledi.

“Gökyüzünde kurduğumuz her köprü, geleceğe açılan yeni bir kapıdır.” diyerek sözlerine son veren Prof. Dr. Bolat, Tiflis, Madrid ve Barcelona seferlerinin Ankara’nın uluslararası bağlantı hedefinin bir kanıtı olduğunu vurguladı. Tüm bu çalışmalara hayırlı olmasını diledi.