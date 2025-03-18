Ajet 2025 Kampanyası Bilgileri ve Fırsatları

AJet, sunduğu kampanyalarla yolcularına hem yurt içi hem de yurt dışı için ekonomik uçuş fırsatları sunmaya devam ediyor. Ekonomik bilet araştırması yapan yolcular, AJet 2025 kampanya tarihleri ve uygun bilet almanın ipuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, AJet 2025 kampanyaları başladı mı, ne zaman başlayacak? Yurt dışına en uygun bilet nasıl edinilir? İşte, AJet’in 2025 kampanyaları hakkında bilmeniz gerekenler…

KAMPAANYA TARİHLERİ VE DETAYLARI

AJet, 2025 yaz dönemi için yurt dışına uygun fiyatlı seyahat imkanı sunan özel bir kampanya hazırlıyor. 18-19 Mart 2025 tarihlerinde satışa çıkarılacak indirimli biletler, 1 Mayıs – 19 Haziran 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya kapsamında, Türkiye çıkışlı ve varışlı olarak 16 ülkeye direkt uçuşlar uygun fiyatlarla sunulacak.

FIRSATLARDAN YARARLANMA YOLLARI

Yolcular, 19 euro/dolar + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satın alma fırsatı bulacak. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, biletlerini AJet’in resmi web sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi veya yetkili satış acenteleri aracılığıyla satın alabilir. Özellikle erken rezervasyon yapan yolcular, en avantajlı fiyatları elde etme imkanına sahip olacak.

Kampanya kapsamındaki popüler şehirler arasında Roma, Londra, Berlin, Paris, Saraybosna, Bakü ve Tiflis gibi destinasyonlar yer alıyor. Biletlerin sınırlı sayıda olduğunu unutmamak ve avantajlı fiyatlardan yararlanmak için erken hareket etmek büyük önem taşıyor. AJet 2025 yurt dışı kampanyası, ekonomik uçuş fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için kaçırılmayacak bir teklif sunuyor.