AJet, Ankara’dan İspanya’ya uçuşlar başlatıyor

AJET İSPANYA’YA YENİ UÇUŞLAR BAŞLATIYOR

Yurt içi ve yurt dışında açtığı yeni destinasyonlarla uçuş ağını genişleten AJet, Ankara’dan İspanya’nın başkentleri Madrid ve Barcelona’ya seferler başlatıyor. Bu iki kente yönelik biletler 99 Euro’dan satışa sunuldu. Ankara’dan 22 ülkede 29 farklı noktaya sefer düzenleyen AJet, artık İspanya’nın Barcelona ve Madrid şehirlerine direkt uçuş gerçekleştiriyor.

SEFERLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ankara’dan Madrid’e ilk uçuş 23 Ekim, Barselona’ya ise 24 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşecek. Havayolu şirketi, Ankara’dan Barselona’ya haftanın dört günü; Madrid’e ise haftada üç gün sefer düzenleyecek. Ankara’dan iki kente yapılacak seferlerin bilet fiyatları 109 dolardan başlarken, İspanya’dan Ankara’ya gerçekleştirilecek seferlerin biletleri ise 99 Euro’dan satışa sunuldu.

GENEL MÜDÜRDEN AÇIKLAMALAR

Uçuşlarla ilgili açıklamalarda bulunan AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, “Ankara’dan iç ve dış hatlarda en fazla noktaya uçan havayolu olarak, iki yeni rotamızı daha hayata geçiriyoruz. Avrupa’dan Kafkaslara, Kuzey Afrika’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş ağımızla; Ankara’yı dünyaya bağlıyoruz. Her geçen gün yenilenen ve büyüyen filomuzla, Ankara’dan daha fazla ülkeye uçmak için çalışmaya devam ediyoruz” diyor.