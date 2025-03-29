AJet’in Ankara ve Sabiha Gökçen Uçuşları Başlıyor

UÇUŞLARIN BAŞLANGICI HAKKINDA HABER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet’in yeni uçuşlarının iki önemli destinasyona başlayacağını duyurdu. Uraloğlu, 23 Ocak 2025 tarihinde İstanbul-Şam seferlerinin başlamasıyla birlikte Suriye’nin bütün dünyaya bağlandığını hatırlatarak, “Şimdi de AJet, İstanbul Anadolu yakasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ve Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Şam uçuşlarını başlatıyor” dedi.

BİLET SATIŞLARI VE SEFER DETAYLARI

Bakan Uraloğlu, biletlerin satışa çıktığını ve seferlerin detaylarını da paylaştı. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ilk seferin 21 Nisan Pazartesi günü yapılacağını belirtti. Uraloğlu, Sabiha Gökçen-Şam seferlerinin pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirileceğini belirtilirken, Ankara-Şam uçuşlarının ise 22 Nisan günü başlayacağını ve haftada 3 sefer düzenleneceğini ifade etti. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 4, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yapılacak olan 3 sefer ile AJet’in haftanın her günü Şam’a karşılıklı uçuş düzenlemiş olacağını aktaran Uraloğlu, talep ve operasyonel uygunluk doğrultusunda ilerleyen süreçte sefer sayılarını artırmayı hedeflediklerini açıkladı.