AJet’in İstanbul-St. Petersburg Uçuşları Başladı

AJET’İN YENİ SEFERİ ST. PETERSBURG’A BAŞLADI

AJet, İstanbul’dan Rusya’nın kültür başkenti St. Petersburg’a ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yurt dışı uçuş ağını hızlı bir şekilde genişleten AJet, Moskova’nın ardından St. Petersburg’u da uçuş ağına ekledi. İlk sefer, 15 Mart Cumartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan St. Petersburg Pulkovo Havalimanı’na gerçekleştirildi. Seferler, mart ayında haftada 4 gün olarak başlayacak, nisan ayından itibaren ise her gün yapılacak.

TÖRENDE ÖNE ÇIKAN İSİMLER VE GÜNDEM

AJet’in ilk seferi öncesinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir tören düzenlendi. Törene AJet yöneticileri ve Sabiha Gökçen Havalimanı yönetimi katıldı. 3 saat 50 dakika süren ilk uçuşun ardından, AJet yolcularını taşıyan uçak St. Petersburg Pulkovo Havalimanı’nda törenle karşılandı. Pulkovo Havalimanı’ndaki karşılama törenine Türkiye Cumhuriyeti St. Petersburg Başkonsolosu Özgün Talu, Pulkovo Havalimanı Genel Müdürü Leonid Sergeev, AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, Türk basınının önemli isimleri ve havalimanı yöneticileri katıldı.

KÜLTÜRSEL VE TİCARETSEL BAĞLARIN GÜÇLENMESİ

Bu yeni uçuş hattı, iki tarihi şehir arasında sadece bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda kültürel, ticari ve turistik ilişkileri güçlendiren önemli bir köprü olacak. Törende konuşan St. Petersburg Başkonsolosu Özgün Talu, İstanbul-St. Petersburg seferlerinin başlaması ile Türkiye ile Rusya arasındaki beşeri ilişkilerin gelişeceğine dikkat çekti.

AJet’in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile St. Petersburg Pulkovo Havalimanı arasındaki direkt seferleri mart ayında haftada 4 gün gerçekleştirilecek. Yaz tarifesinin başlayacağı nisan ayı itibarıyla ise bu seferler her gün yapılacak.