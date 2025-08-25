Ajet, Rekor Uçuş Sayısına Ulaştı

UÇUŞ AĞI GENİŞLİYOR

Yurt içi ve yurt dışında yeni hatlar açarak uçuş ağını genişleten AJet, pazar günü gerçekleştirdiği 503 sefer ile toplamda 88 bin 462 yolcuya hizmet etti. Bu, AJet’in kuruluşundan bu yana ulaştığı en yüksek rakam oldu.

REKOR AÇIKLAMASI

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklama yapan AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, “Hedefe odaklanan ekip, güçlü büyüme! Bugün sizinle gururlandığımız bir haberi paylaşmak istiyorum. AJet olarak bir rekora imza attık. 24 Ağustos Pazar günü toplam 503 seferimizle 88 bin 462 misafirimizi taşıdık. 31 Mart 2024’te yaptığımız ilk uçuşumuzdan bu yana en yüksek sonuçlara ulaşmış olduk. Bu sadece bir rekor değil, AJet’in yükselişinin güçlü bir habercisi.” sözlerini kullandı.

GELECEK HEDEFLERİ

Sarp, ayrıca, “Gençleşen filomuz, genişleyen uçuş ağımız ve dinamik operasyon kabiliyetimiz bizi daha büyük hedeflere taşıyacak. Gökyüzünde yazdığımız rekorlarda emeği geçen tüm AJet ailesine ve değerli paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diyerek, gelecek hedeflerine de dikkat çekti.