Ajet, Rekor Yolcu Taşıdı, Teşekkürler

AJET’İN YOLCU TAŞIMA REKORU

AJet, 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği 503 seferle 88 bin 462 yolcu taşıyarak kuruluşundan bu yana en yüksek yolcu taşıma rakamına ulaştı. Sivil Havacılık alanında önemli bir gelişme olarak kaydedilen bu başarı, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp tarafından sosyal medya aracılığıyla duyuruldu.

KEREM SARP’IN AÇIKLAMALARI

Kerem Sarp, yaptığı açıklamada, bu rekorun sadece bir başarı değil, AJet’in büyüme sürecinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. “Hedefe odaklanan ekip, güçlü büyüme. Bugün sizinle gururlandığımız bir haberi paylaşmak istiyorum. AJet olarak bir rekora imza attık. 24 Ağustos Pazar günü toplam 503 seferimizle 88 bin 462 misafirimizi taşıdık. 31 Mart 2024’te yaptığımız ilk uçuşumuzdan bu yana en yüksek sonuçlara ulaşmış olduk. Bu sadece bir rekor değil, AJet’in yükselişinin güçlü bir habercisi. Gençleşen filomuz, genişleyen uçuş ağımız ve dinamik operasyon kabiliyetimiz bizi daha büyük hedeflere taşıyacak. Gökyüzünde yazdığımız rekorlarda emeği geçen tüm AJet ailesine ve değerli paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

GELECEK HEDEFLERİ

AJet’in bu başarısının, gelecekte daha büyük hedeflere ulaşmanın temeli olduğunu dile getiren Sarp, dinamik ve yenilikçi yaklaşımın şirketin büyüme stratejisinde hayati bir rol oynadığını belirtti.