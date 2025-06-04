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Ajet, Şam’a Uçuşlar Başlatıyor

JET SEFERLERİNİN DUYURULMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet’in Ankara Esenboğa ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanlarından Şam’a uçuş seferleri düzenleyeceğini açıkladı. Uraloğlu, 16 Haziran’da Sabiha Gökçen’den Şam Uluslararası Havalimanı’na ilk seferin gerçekleştirileceğini belirtti. “17 Haziran Salı günü ise Ankara Esenboğa Havalimanı ile Şam Uluslararası Havalimanı arası seferler başlayacak” dedi.

SEFER SIKLIKLARI VE GÜNLERİ

Bakan Uraloğlu, seferlerle ilgili detaylar da verdi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan haftada 4 gün, yani pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri karşılıklı seferlerin gerçekleşeceğini söyledi. “Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan ise salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün Şam Uluslararası Havalimanı’na karşılıklı sefer yapılacak” diye ekledi. Ayrıca, Temmuz ayından itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Şam’a seferlerin haftada 7 güne çıkarılmasının planlandığını belirtti.

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