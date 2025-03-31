AJet’ten Özel İndirimli Bilet Fırsatı

AJET’TEN YÜZDE 20 İNDİRİM MÜJDESİ

AJet, 31 Mart 2024’te yaptığı ilk uçuşunun yıl dönümünü kutlarken, tüm biletlerde geçerli olacak yüzde 20 indirim kampanyasını duyurdu. Misafirler, AJet’in mobil uygulaması aracılığıyla, indirimli bilet alarak yurt içi ve yurt dışındaki 98 farklı noktaya seyahat edebilecek.

İNTERNET ÜZERİNDEN ALINAN BİLETLER İÇİN GEÇERLİ

AJet’in birinci yılına özel olarak düzenlenen bu kampanya, 31 Mart ile 1 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya kapsamında, alınan indirimli biletler, 1 Nisan – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında seyahatlerde kullanılabilecek. İndirim yalnızca mobil uygulama üzerinden satın alınan biletlerde geçerli olacak.

DOLU DOLU KAMPANYA SEÇENEKLERİ

AJet’in sunduğu bu yüzde 20 indirim kampanyasından yararlanmak isteyenler, 31 Mart 2025 saat 17:00 ile 1 Nisan 2025 saat 23:59 aralığında, yurt içi ve yurt dışı bilet alımlarında birden fazla kez bu indirimden faydalanabilecek. İndirim uygulaması için, ödeme özeti sayfasındaki “Promosyon kodu ekleyin” bölümüne belirtilen indirim kodunu girmek yeterli olacak. Yalnızca mobil uygulama üzerinden yapılan üyelik girişi ile bilet alımlarında, indirim, baz bilet ücreti üzerinde etkili olacakken, vergi ve harçlar bu kapsama dahil edilmiyor.