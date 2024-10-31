AJet’ten Uygun Fiyatlı Uçuş Fırsatı

AJET’İN YENİ İNDİRİMLİ KAMPANYASI

AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik indirimli uçak bileti satışına başladı. Türkiye’de ulaşılabilir fiyatlarla konforlu uçuş imkanı sunan AJet, bu yeni kampanya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan uçuşlarda bilet fiyatlarını sadece 799 TL olarak belirliyor. Satışa başlanan bu biletler, 31 Ekim 2024 tarihinde piyasaya sürüldü ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

KKTC UÇUŞLARINDA İNDİRİM FIRSATI

AJet, yeni kampanyasında, İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan Lefkoşa Havalimanı’na tek yön direkt uçuşlar için ‘Basic’ biletleri 799 TL’den satışa sunuyor. Ayrıca Lefkoşa Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Çukurova Uluslararası Havalimanı’na yapılacak uçuşlarda ‘Basic’ biletlerin fiyatı 999 TL olarak belirlendi. Kampanya süresince 60 bin bilet satışa çıkarılacak.

KAMPANYA DETAYLARI

Biletleme Tarihleri: 31 Ekim – 31 Aralık 2024

Uçuş Tarihleri: 31 Ekim – 31 Aralık 2024