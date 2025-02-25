AJet, Uçak Bileti Kampanyasını Açıkladı

AJET HAVAYOLU ŞİRKETİ YURT DIŞI KAMPANYASINI DUYURDU

AJet, yurt dışı uçak bileti kampanyasını resmi olarak açıkladı. Kampanya, 1 Mart ile 28 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan uçuşlar için geçerli olacak. Fırsat yalnızca Basic paketler için sunuluyor ve kampanya kapsamında bilet fiyatları 9 dolar ya da eurodan başlamış durumda.

FLİGHTLAR YURTDIŞINDAN TÜRKİYE’YE DE SATIŞTA

Yurtdışından Türkiye’ye operasyonel bazı uçuşlar için ise bilet fiyatları 1 eurodan satışa sunulabiliyor. Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (KKTC hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bir konu, kampanyanın toplamda 26 bin 850 koltuk sayısı ile sınırlandırılmış olması.