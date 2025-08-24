Ajet, Yeni Uçakları İle Filoyu Güçlendiriyor

UÇUŞ AĞINI GENİŞLETME ÇALIŞMALARI

Yurtiçi ve yurtdışında açtığı hatlarla uçuş ağını genişleten AJet, filo genişletme çalışmaları çerçevesinde fabrikadan çıkışlı üçüncü Boeing 737-8 MAX tipi uçağı İstanbul’a getirdi. Havayolu şirketi, sadece iki haftada 3 yeni uçak ekleyerek filosunu büyüttü.

YENİ NESİL UÇAKLARLA GÜÇLENDİRME SÜRECİ

AJet, uçak filosunu fabrikadan çıkışlı yeni nesil uçaklarla güçlendirmeye devam ediyor. Üçüncü uçağı olan TC-OHD tescilli Boeing 737-8 MAX, ABD’den İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaştı. Uçak, hangara alındıktan sonra standartlaşma ve koltuk montajı süreçlerinin tamamlanmasının ardından tarifeli seferlere başlayacak.

HEDEF YILSONUNA KADAR 10 YENİ UÇAK

Şirket, genç filo yapılanması çerçevesinde sadece iki hafta içinde 3 yeni fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağını filosuna dahil etti. Ağustos ayının başında TC-OHA ve TC-OHB tescilli uçakların eklenmesiyle başlayan süreç, TC-OHD’nin İstanbul’a gelmesiyle hızlandı. Dördüncü uçak olan TC-OHC tescilli Boeing 737-8 MAX’ın ise Ağustos sonuna kadar filoya katılması planlanıyor. Yıl sonuna kadar toplamda 10’a yakın fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağının AJet filosuna dahil edilmesi hedefleniyor.

İLK SEFERİ GERÇEKLEŞTİ

Standartlaşma süreci tamamlanan TC-OHA ve TC-OHB tescilli iki uçağa, THY iştiraki olan TCI Aircraft Interiors tarafından üretilen yerli koltuklar monte edildi. Operasyona alınan TC-OHB, ilk seferini 22 Ağustos’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Bodrum Havalimanı’na gerçekleştirerek hizmete başladı. Filosunu büyüten AJet, fabrikadan çıkışlı yeni nesil uçaklarla operasyonlarını hızlandırırken yolcularına daha konforlu ve güvenli bir uçuş deneyimi sunuyor.