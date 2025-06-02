Ajet, Yeni Uçuş Noktaları Açıyor

AJET, UÇUŞ AĞINI GENİŞLETİYOR

Ajet, Avrupa, Azerbaycan ve Mısır’da üç yeni noktaya uçuş başlatma kararı aldı. Şirket, İstanbul-Stokholm, İstanbul Nahçıvan-Gence ve Ankara-Kahire hatları ile uçuş ağına ekleme yapıyor. 2025’in ilk yarısında dört ülkede sekiz yeni dış hat ile yurt dışındaki destinasyon sayısını 33 ülkede 58 noktaya çıkaracak.

ANKARA’DAN KAHİRE UÇUŞU

Ajet, İstanbul-Kahire hattında seferler düzenlerken, şimdi Ankara’dan da Kahire’ye uçuş başlattı. Esenboğa Havalimanı’ndan Kahire’ye ilk sefer 1 Haziran’da gerçekleştirildi. Bu yeni hat sayesinde Ajet, Ankara’dan Kahire’ye direkt uçuş yapan tek havayolu oldu. Ajet’in Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Kahire Uluslararası Havalimanı’na seferleri yaz sezonunda haftada üç gün karşılıklı yapılacak.

İSKANDİNAV ÜLKELERİNE YENİ SEFERLER

Ajet, Avrupa’daki destinasyon sayısını artırmaya devam ediyor. İskandinav ülkelerinin başkenti Stokholm, yeni rotalardan biri oluyor. 2 Haziran itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Stokholm Arlanda Havalimanı arasında direkt seferler haftanın her günü düzenlenecek. Ayrıca, 3 Haziran’dan itibaren İstanbul, Gence ve Nahçıvan arasındaki uçuşlar haftada iki sefer olarak yapılacak.