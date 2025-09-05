AK Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Terörsüz Türkiye hedefimiz var” dedi

Hedeflerimiz ve Gelecek Vizyonlarımız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdıkları hedefe ulaşmak için oluşturdukları iradelerin neredeyse bir ay içerisinde, başlangıcının 1 yılını dolduracağını belirtti. Yazıcı, Diyarbakır İl Başkanlığı’nda düzenlenen ‘Türkiye Buluşmaları’ programına katıldı. Burada Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Sait Yaz, Suna Kepolu Ataman ve İl Başkanı Ömer İler ile birlikte partililer de yer aldı. Yazıcı, Cumhuriyet’in en önemli kazanımlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Hedefimiz var. 2053 Türkiye’si için hedefimiz var. 2071 Türkiye için hedefimiz var. İnşallah bunları da gerçekten gerçekleştirmeye devam ediyoruz” dedi. Yazıcı, gelecek nesillerin yapılanlardan esinlenerek Türkiye’ye katkıda bulunacağına inandığını kaydetti.

Geçmişin Öğretileri ve Mevcut Durum

Yazıcı, Türkiye’nin tarihi perspektifine dikkat çekerek, “Her ayda ders alacağımız, esin kaynağımız olacak olaylar gerçekleşiyor. İşte 4 Eylül’de Sivas Kongresi’nin gerçekleştirilişinin 106’ncı yılını kutladık” şeklinde konuştu. Sivas Kongresi’nde alınan kararların Türkiye’nin birliğine ve bütünlüğüne damga vurduğunu ifade etti. “Cumhuriyet bu milletin en kıymetli kazanımlarından biri. Bu kazanımın ikinci yüzyılında ‘Türkiye Yüzyılı’ adı altında çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Gazze Üzerindeki Saldırılar

Yazıcı, İsrail’in Gazze’ye yönelik sürmekte olan saldırılara dikkat çekerek, “Dünya gündeminde önemli konulardan biri, hem güneyimizde hem kuzeyimizde devam eden savaşlar var. Gazze’ye yönelik gaddarca bir girişim var” ifadelerini kullandı. 21’inci yüzyılda, geçmişteki büyük savaşların ardından oluşturulmuş uluslararası mekanizmaların varlığını hatırlatarak, “Hal böyleyken bugün çok hazin. Orta Doğu’da zalim Netanyahu hükümetinin yaptığı planlar dünyanın gözleri önünde” dedi.

Kardeşlik ve Birlik İçin Çalışmalar

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun “Terörsüz Türkiye” için çalışmalara devam ettiğini vurgulayan Yazıcı, Türkiye’nin stratejik konumuna atıfta bulundu. “Üç kıtanın kesişim noktasındayız. Bu coğrafi stratejik üstünlük, Türkiye’nin hamle yapmasını sağlıyor” dedi. Dışarıdan ve içeriden yapılan salvoların temelinde Türkiye’nin bu stratejik konumu yattığını belirtti. Yazıcı, “Birliğimizi ve kardeşliğimizi korumak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Artık bu işi sonlandıralım” ifadesini kullandı. Komisyonun çalışmalarının amacının, Türkiye’nin sorunlarını oturarak konuşmak ve tartışmak olduğunu ifade eden Yazıcı, insan hakları açısından önemli adımlar attıklarını da sözlerine ekledi.