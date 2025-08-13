Ak Parti 24’üncü Yılı Kutlayacak

PARTİNİN 24. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, “Bu partinin, bu kutlu hareketin hamurunu yüce milletimiz yoğurdu ve kurucularımız Türk siyasetine AK Parti’nin tabelasını astı. 24 sene içerisinde AK Parti, dünya siyasetinin sarsılmaz markası oldu” şeklinde konuştu. İnan, Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ile Medya Başkanı Faruk Acar ile birlikte, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü kutlama programı hakkında parti genel merkezinde bilgilendirme yaptı. İnan, partinin doğum gününü yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, parti teşkilatlarının katılımıyla kutlayacaklarını ifade ederek, “Bu 24 sene içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye’de her alanda; 81 ilde sağlıktan teknolojiye, tüm bakanlıklarımızla kalem kalem büyük icraatlar kazandırdık ve Türkiye’yi, Sayın Cumhurbaşkanı, Genel Başkanımız liderliğinde beş kat büyüttük” dedi.

GELECEĞE HAZIRLIK VE YENİ ZAFERLER

İnan, “Bu kutlu davanın, 14 Ağustos 2001’den itibaren, 10 milyon oyla başlayan yolculuğumuz, en son seçimlerde 28 milyona varan bir oy teveccühüne kavuştu” ifadelerini kullanarak, kendilerine destek veren aziz millete teşekkür etti. Ayrıca, “AK Parti, tüm kadrolarıyla birlikte önümüzdeki tüm süreçlerde Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni zaferlere tüm teşkilatlarımızla birlikte hazırlanıyor” şeklinde yorum yaptı.

AÇIK VİZYONLA HAREKET ETMEK

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ise yarınki kutlamalarda bazı verilerin paylaşılacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24. yaşını kutlayan özel bir değerlendirme yapacağını belirtti. Acar, “AK Parti’nin vesayetlerle ve karanlığa kapalı, aydınlığa açık vizyonunu sürdürmeye devam edeceğini” kaydediyor. Ayrıca, Acar, AK Parti’nin siyasi bir parti olmanın ötesinde bir millet hareketi olduğunu vurgulayarak, “Sokaktan aldığımız güçle, milletten aldığımız bu teveccülle yolumuza devam edeceğimiz 24. yaşın diğerlerinden farklı olarak, 25. yıla kadar ilk kez bir yıllık bir kampanya dönemine girmiş olacağız” dedi.

KAMPANYA DÖNEMİ VE KATILIMLAR

Acar, bu kampanyanın amacı hakkında bilgi vererek, “Yarın itibarıyla startı verilecek olan bu kampanyanın arka planında 25’inci yani çeyrek asırı deviren bir partinin 25 yıldır neler yaptığını, Türkiye’de hangi noktalarda nerelere dokunduğunu, eseri ve projeyi tekrar milletimizle paylaşmak, hatırlatmak üzerine bir kampanya süreci başlatmış olacağız” diye konuştu. Ayrıca, katılımlara ilişkin soruya yanıt vererek, “Çeşitli noktalardan katılımlar olacağını, farklı partilerden farklı katılımların karşılık bulacağını söyleyebiliriz” dedi. Rozet merasiminin Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirileceğini de ekledi.