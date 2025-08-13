Ak Parti, 24 Yıldır Başarılar Sağladı

24 YILDA ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE EDİLDİ

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, 24 yıl boyunca partinin önemli başarılara imza attığını belirtti. “Daha fazlası lazım. Çok daha hızlı koşmamız gerekir. Türkiye’yi çok daha güçlü bir ülke yapmak boynumuzun borcudur” diyen Ala, gençlerin yurtdışında değil, Türkiye’de fırsatları yakalayıp ülkeye katkıda bulunmaları gerektiğini vurguladı. AK Parti’nin 24’üncü kuruluş yıl dönümünde önemli başarılar elde ettiklerini söyleyen Ala, Türkiye’nin geçmişten bugüne reform üstüne reformlar yaparak büyük bir dönüşüm sağladığını ifade etti.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİ

Ala, Türkiye Yüzyılı hedefi ve vizyonunu ortaya koyduklarını belirterek, “Biz kendimizle yarışıyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı reformlarıyla Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracağız. Türkiye’nin hedefi dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülkesi arasına girmektir” dedi. Türkiye’nin en gelişmiş İslam ülkesi olabilmesi için çaba sarf ettiklerini ve değişim çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN SARF EDİLEN ÇABALAR

Ala, terörün insanoğluna bir yarar sağlamadığını ve herkesin zarar gördüğü bir eylem olduğunu söyledi. “Biz 86 milyonun yararına olacak bir biçimde Türkiye’yi hedefleriyle buluşturmak istiyoruz” şeklinde konuşan Ala, Cumhur İttifakı olarak terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda inisiyatifler aldıklarını belirtti. “Türkiye 86 milyonun bütününün yararına olacak o hedeflerine bir an önce ulaşır” diyerek bu konunun kısa sürede çözüme kavuşturulmasını umduğunu vurguladı.

BÖLGESEL GÜÇ VE KÜRESEL AKTÖR OLMAK

Bugün Türkiye’nin bölgesel güç ve küresel aktör olduğunu dile getiren Ala, Cumhurbaşkanının bu gücü uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil ettiğini ifade etti. “Artık Türkiye bölgede kurulacak masalarda yer almadan hareket etmemekte” diyerek, Türkiye’nin her zaman sahada ve masada olma gayretinde olduğunu belirtti.

Ala, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünya genelinde barışa katkıda bulunduğunu ve yerli İHA ve SİHA üretimine geçildiğini dikkat çekti. “Siyasi otoban” ifadesiyle Türkiye’nin uluslararası gücünün ve imkanlarının arttığını dile getirerek, Türkiye’nin geleceği için gençlerin çalıştığını söyledi.

DAHA HIZLI KOŞMA GEREKEN BİR DURUM VAR

Hedeflerin daha fazla gayret ve hız gerektirdiğini ifade eden Ala, “Gençlerimiz dışarıda değil, içeride, Türkiye’de, Türkiye’nin güçlenmesi için her türlü fırsatı yakalamalı” dedi. Ekonomide, sosyal hayatta ve uluslararası ilişkilerde ihtiyaç duyulan düzenlemeleri yapmak için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.