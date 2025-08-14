AK Parti 24. Yılını Kutladı

AK PARTİ KUTLAMALARI YÜKSEK İLGİ GÖRDÜ

Ak Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü etkinliği, parti üyeleri ve kamuoyu tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlikte partinin yeni yıl hedeflerini açıklarken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da konuşmaları gündem oldu. Özlem Çerçioğlu’nun bu önemli kutlamaya katılıp katılmadığı, merak uyandıran bir konu haline geldi. CHP’den AK Parti’ye geçen Çerçioğlu’na destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP yönetimine eleştirilerde bulundu. Erdoğan, “Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara ‘hadi oradan’ diyorum. Kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için haysiyet cellatlığı yapıyorlar” dedi.

ÜLKEMİZ İÇİN YENİ BİR DÖNEM

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün, milletin çizdiği ufuk ve istikamet doğrultusunda Anadolu ihtilalinin 24. yılını coşkuyla kutluyoruz. Düşenin elinden tutan, kimsesizlerin kimsesi olan AK Parti’nin 25. yılına bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her sayfası başarılarla dolu 24 yılı geride bırakırken, bu yeni dönemin Türk siyaseti ve gönül coğrafyasındaki kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

Erdoğan ayrıca, “Bu yolda kalbi ile birlikte emeğini, alın terini, duasını ve desteğini koyan AK Parti ailesinin her bir ferdine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Aramızdan bir muştu gibi ayrılan kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. 24 yıl boyunca her koşulda yanımızda duran ve duasını bizden esirgemeyen milletimize teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Yeni Üyelerİ Selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin büyümeye devam ettiğini belirterek, “AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor, hepsini muhabbetle kucaklıyoruz. Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara ‘hadi oradan’ diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar sağa sola pislik atıyorlar. Kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için haysiyet cellatlığı yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Bozuk, ağır ve kızarmaz yüzden başka sermayesi olmayan seviyesizlere pabuç bırakmayız. Kültürümüzde kem söz sahibine aittir. Hakaret ile başkasını küçülteceğini düşünen, kendisini rezil eder. Edepten yoksun dilin, ne ülkeye ne millete ne de partisine faydası olur” şeklinde devam etti.